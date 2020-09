Pourquoi je vis : le biopic sur Grégory Lemarchal critiqué par Jean-Pascal Lacoste

13 ans après la mort de Grégory Lemarchal, TF1 rend une nouvelle fois hommage au chanteur, et gagnant de la Star Academy 4, avec Pourquoi je vis, un biopic porté par Mickaël Lumière (La Vérité si je mens ! Les débuts, Mon bébé), Odile Vuillemin (Profilage), Arnaud Ducret ou encore Lou Gala. Il retrace le parcours de Grégory Lemarchal, de son enfance, son histoire avec Karine Ferri, son aventure dans la Star Academy ou encore son combat contre la mucoviscidose. Maladie qui l'a emporté en 2007.

"Je ressens un peu trop le côté business autour de la maladie"

Sa mort est encore dans tous les esprits, mais pour Jean-Pascal Lacoste (ex-candidat de la Star Academy 1), le téléfilm Pourquoi je vis n'est pas forcément une bonne idée : "J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Ca me met juste un peu mal à l'aise. J'adore TF1, je n'ai jamais eu de problèmes avec eux, mais j'ai la sensation qu'on se sert de ça. Si on me dit par exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est le cas, que TF1 fait ça pour que tout ce qui va être gagné en argent soit versé pour la recherche, je trouverai ça fantastique", a-t-il expliqué sur le plateau de TPMP.

L'ex-acteur de Section de recherches confie ensuite : "Je ressens un peu trop le côté business autour de la maladie. Même quand il y avait la Star Ac', je trouve que c'était un peu trop. Si ça peut aider la recherche, c'est bien... Moi ça me met à l'aide (...) Perso, je ne vais pas regarder parce que ça me fait mal au coeur. J'ai souvent la larme à l'oeil."