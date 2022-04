Grégory Lemarchal : sa soeur Leslie dévoile une anecdote bouleversante sur son fils Paul

C'est un drame qui a ému des millions de Français. Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal était emporté par la mucoviscidose. Agé de 23 ans, il avait sorti un unique album, "Je deviens moi", suite à sa victoire dans Star Academy 4 en 2004. Chaque année, les hommages sont toujours aussi nombreux pour honorer sa mémoire, que ce soit chez les stars comme son ex-compagne, Karine Ferri, ou chez les anonymes. A l'occasion des 15 ans de la disparition du chanteur, les proches de Grégory Lemarchal ont donné une interview à Nikos Aliagas, publiée dans Gala.

Leslie Lemarchal se confie sur une question bouleversante de son fils sur Grégory

Dans cette interview, Leslie Lemarchal se confie sur son fils, Paul, âgé de 4 ans. Elle explique notamment qu'il sait qui est Grégory et qu'il écoute même ses chansons. Mais la jeune maman a aussi évoqué un moment déchirant : le jour où son fils lui a posé une question sur son oncle disparu. "C'est lui qui m'en a parlé la première fois pendant le confinement. Il avait 2 ans et demi. Je travaillais sur le projet de la Maison Grégory Lemarchal et il m'a dit : 'Pourquoi je ne pourrai pas le voir, Grégory ?'. Je lui ai expliqué qu'il était décédé et qu'il avait eu une maladie" a-t-elle expliqué. Leslie Lemarchal avoue que son petit garçon a d'abord "eu peur". "Peur pour moi, que je tombe malade. Que je m'en aille aussi. Je l'ai rassuré." a expliqué la jeune femme qui, depuis, est devenue maman d'une petite fille prénommée Jeanne.

"Je passe des chansons de Greg"

Depuis cette conversation, Leslie explique que son fils écoute les chansons de son oncle régulièrement. "Moi, je le faisais très peu ou alors dans des moments un peu particuliers. Maintenant, je passe des chansons de Greg avec mon fils. C'est fort en émotion. Et puis, plus tard, il y aura Jeanne qui voudra elle aussi que je lui en parle. On fera progressivement" explique Leslie Lemarchal.