Mask Singer 2 : Karine Ferri révèle son bel hommage discret à Grégory Lemarchal dans l'émission

Pendant de longues semaines, les téléspectateurs et les membres du jury de l'émission Mask Singer 2 ont tenté de savoir qui se cachait sous le costume de l'araignée. Parmi les favorites, Tatiana Silva et Delphine Wespiser étaient les plus régulièrement citées. Pourtant, comme on a pu le découvrir ce samedi 21 novembre 2020 à l'occasion de la demi-finale, la célébrité masquée n'était autre que... Karine Ferri.

Un bel hommage à Grégory Lemarchal

Un véritable défi pour l'animatrice phare de TF1 qui a utilisé tous les subterfuges possibles pour ne pas se faire démasquer avant l'heure, ce qui ne l'a pourtant pas empêcher de disséminer quelques indices au cours de ses prestations. Et parmi les plus importants, Karine Ferri - au micro de Télé-Star, a confessé avoir rendu un hommage discret (mais important) à Grégory Lemarchal.

Souvenez-vous, l'Araignée s'était distinguée grâce à sa reprise de The Show Must Go On de Queen. Un choix anodin ? Pas du tout. "C'est un hommage pour Grégory évidemment et c'est une chanson qui évoque beaucoup de choses pour moi" a notamment confessé Karine Ferri, avant de poursuivre, "Donc j'avais envie de dire à tout le monde The Show Must Go On, quoi qu'il se passe !"

Un travail compliqué en coulisses

Cette chanson était adorée de Grégory Lemarchal et lui avait permis de s'offrir une prestation mythique sur le plateau de Star Academy aux côtés de Patrick Bruel. Aussi, Karine Ferri l'a confié, elle a tout donné en coulisses pour être à la hauteur du morceau et faire la fierté de son ex-compagnon, "C'était très dur, ça a été la plus dure de toutes ! De toutes celles que j'ai interprétées, c'est celle qui m'a demandé le plus de travail d'un point de vue vocal. J'ai vraiment pris le temps de la travailler et écouter, j'ai passé plusieurs semaines à écouter le titre..."

L'animatrice l'a ensuite précisé, il lui a fallu lutter contre elle-même afin d'en ressortir avec le meilleur des résultats, "En studio, on a pris beaucoup de temps pour pouvoir la faire. J'avais peur, car elle est très dure, mais j'avais tellement envie de la faire, c'était tellement important pour moi de la passer que je me suis donné les moyens !"