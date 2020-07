Green Lantern : Donald Faison (Scrubs) en super-héros dans le Arrowverse ?

Avant d'incarner Harry Wells dans The Flash, Tom Cavanagh s'est fait repérer pour son rôle de Dan dans la série Scrubs en compagnie de Zach Braff et Donald Faison. Un rôle qu'il n'a pas oublié, en témoigne son passage cette semaine dans le podcast Fake Doctors, Real Friends dédié à la comédie et animé par ses deux stars. Et à cette occasion, les ex-interprètes de JD et Turk en ont profité pour demander à Tom Cavanagh de parler en leur nom à Greg Berlanti - le big boss du Arrowverse, afin qu'il leur trouve un rôle dedans.

De blouse verte à Green Lantern ?

Une demande faite sous le ton de la plaisanterie pour Zach Braff, mais pas vraiment pour Donald Faison. En effet, le comédien est un vrai fan de l'univers super-héroïque et un véritable fidèle du Arrowverse. Aussi, il a déjà une petite idée du rôle qu'il aimerait porter à l'écran : Green Lantern. "Vous y avez légèrement touché quand Arrow a pris fin, mais je ne sais pas si vous avez le droit de l'adapter. Pareil avec Stargirl. Je pense que Green Lantern doit être dans le Arrowverse" a-t-il notamment confié à son ex-collègue.

Et si le comédien se sent apte pour un tel rôle, c'est parce qu'il le sait, le "Corps" des Green Lantern est composé de n'importe quel type d'êtres vivants, "Il y a tellement de personnages dans la Lantern Corps et surtout, le physique importe peu. Vous pouvez être petit, large..." Autrement dit, pas besoin d'être body-buildé façon Stephen Amell pour incarner ce super-héros. De quoi faire dire à Donald Faison, "Je pense que ça doit être un personnage vraiment cool à jouer. Il y en a énormément dans le DC Universe, mais si j'avais le choix et qu'ils étaient prêts à le faire, j'adorerais être le Green Lantern" et nous laisser espérer que son message sera entendu par les producteurs. On le sait, grâce à son rôle de chirurgien dans Scrubs, le vert va parfaitement à l'acteur !