Que feriez-vous si vous découvriez que votre crush était une porno star ?

Il y a plein de façons de s'occuper pendant le confinement... et de se remonter le moral surtout ! Vous pouvez par exemple vous abonner au compte Instagram Creustel, qui parodie les films cultes, rire devant cette parodie de Love Actually par Tom Villa, écouter ce medley des chansons Disney en version Coronavirus de Florent Peyre ou encore jouer au jeu Blanc-manger Coco gratuitement en ligne. Vous avez déjà fait tout ça ? Ca tombe bien, le collectif Golden Moustache vient de dévoiler ce vendredi 27 mars 2020 un court-métrage intitulé "Porn Crush".

Porn Crush, le nouveau court-métrage de Golden Moustache

Celui-ci relate l'histoire de Marius, qui a un crush pour une jolie blonde qu'il croise tout le temps dans un café parisien. Sur conseil de son pote, il se lance et utilise la technique du porte-feuille tombé par terre, mais la réaction de la jeune femme n'est pas forcément celle à laquelle il s'attendait... Finalement, Milla lui propose d'aller manger un morceau et le feeling passe plutôt bien entre eux. Sauf qu'il s'agit en réalité d'une actrice porno... Un court-métrage de 20 minutes réalisé par Tom Evrard, avec dans les rôles principaux Florence Fauquet, Axel Mandron, Zoé Marchal, Anis Rhali et avec l'apparition surprise d'Alkpote, qui se veut drôle et touchant, et ça fait du bien !