GIMS sans lunettes de soleil : le rappeur dévoile son visage dans un ancien freestyle

GIMS apparaît sans lunettes dans une vidéo

Récemment, GIMS (anciennement appelé Maître Gims) est devenu papa pour la 5ème fois (sa femme DemDem avait annoncé la naissance de leur bébé sur les réseaux). Une belle surprise ! Mais ce qui fait beaucoup parler les fans de l'artiste, en dehors de sa famille et de ses tubes, ce sont ses lunettes de soleil. L'ancien membre de Sexion d'Assaut ne se montre en effet jamais, ou en tout cas très rarement, sans ses lunettes noires qui cachent ses yeux. Il y avait même des rumeurs comme quoi le chanteur aurait même été évincé de The Voice à cause des lunettes, ce à quoi il avait réagi.

Et pourtant, dans sa story Snapchat, GIMS a fini par poster une vidéo dans laquelle on peut le voir sans cet accessoire qui dissimule son regard. Visage à découvert et très jeune, la star se dévoile ainsi dans un ancien freestyle qui date du début de sa carrière. Des images que plusieurs internautes ont partagé sur d'autres réseaux comme Twitter, tant il s'agit d'un instant unique.