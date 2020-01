Game of Thrones, The Mandalorian... quelle est la série la plus piratée de 2019 ?

Aujourd'hui, il existe de nombreux services pour suivre nos séries en toute légalité. Netflix, Amazon Prime Vidéo, OCS, AppleTV+ et bientôt Disney+ ou HBO Max, les plateformes se multiplient. Pourtant, le piratage continue de faire des adeptes notamment via Bittorent. Chaque année, le site TorrentFreak dévoile son classement des séries les plus piratées dans le monde via ce logiciel. Et le classement 2019 est bien différent de celui de l'année 2018 !

Game of Thrones numéro 1, deux nouveautés dans le top 3

Absente du classement en 2018 (puisque pas diffusée), Game of Thrones reprend ses droits ! La série de HBO, disponible chez nous sur OCS, a été numéro 1 pendant six ans et a regagné la tête du classement pour sa saison 8, malgré les critiques. Elle est suivie par deux nouveautés : Chernobyl (dispo chez nous sur OCS) et The Mandalorian, la série de l'univers Star Wars qui débutera en France le 31 mars prochain avec l'arrivée de Disney+.

The Walking Dead, qui était première l'an dernier, chute à la 6ème position ! The Flash, numéro 2 en 2018, est 7ème pour 2019, tandis que The Big Bang Theory perd une place et est quatrième, contre troisième l'an dernier. On peut aussi noter l'arrivée dans ce classement de Rick et Morty à la 8ème place et de Supergirl à la 9ème place.

Top 10 des séries les plus piratées sur Bittorrent en 2019

1. Game of Thrones

2. Chernobyl

3. The Mandalorian

4. The Big Bang Theory

5. Vikings

6. The Walking Dead

7. The Flash

8. Rick et Morty

9. Supergirl

10. Arrow