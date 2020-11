Game of Thrones : Iwan Rheon traumatisé par le viol de Sansa, "Le pire jour de ma carrière"

Iwan Rheon choqué par l'une de ses scènes

Game of Thrones avait énormément de qualités, mais elle était également d'une maladresse déconcertante par instant dans le traitement de ses héroïnes à l'écran. Entre une certaine objectification inutile et des séquences choc parfois gratuites, la série d'HBO se retrouvait régulièrement au centre de quelques polémiques.

Il y a quelques semaines, c'est Georges R.R. Martin - l'auteur de la saga littéraire A song of Ice and Fire, qui critiquait la présence d'une scène de viol qui n'avait pas lieu d'être. Aujourd'hui, c'est au tour de l'acteur Iwan Rheon - l'inoubliable interprète de Ramsay Bolton, de confier son mal-être ressenti sur le plateau de tournage à cause d'une autre terrible séquence.

"Le pire jour de ma carrière"

Souvenez-vous, Unbowed, Unbent, Unbroken - l'épisode 6 de la saison 5 de Game of Thrones, voyait Ramsay se marier avec Sansa et profiter de leur nuit de noces pour la violer devant les yeux de Theon, forcé à les regarder. Un épisode qui a fait polémique (il est le deuxième moins bien noté de la série) et qui a donc été compliqué à tourner pour les principaux concernés.

"C'était horrible. Personne n'avait envie d'être là, personne ne veut faire ce genre de choses" a confié Iwan Rheon auprès de métro. L'acteur l'a par la suite précisé avec émotion, "C'était le pire jour de ma carrière. Quand vous coupez le doigt de quelqu'un, ça n'est qu'un bout de plastique. On joue simplement, ça n'est pas réel. Mais quelque chose comme ça, quand vous êtes réellement au centre de la situation, c'est vraiment difficile à gérer. C'était un jour horrible, vraiment horrible".

Toutefois, le comédien a tenu à le préciser, il ne critique pas les créateurs. Malgré une scène inventée de toutes pièces pour la série (le viol n'existe pas dans les livres de George R.R. Martin), Iwan Rheon a tenu à prendre du recul sur la séquence en question, "Si vous racontez une histoire, vous devez le faire honnêtement. Ils n'ont pas tenté de faire du sensationnalisme ou quoi que ce soit. C'était très très dur à regarder, mais c'est parce qu'il s'agissait d'une chose horrible qui ne devrait jamais exister".

Les créateurs du futur spin-off sont prévenus, ils devront faire attention à leurs envies narratives.