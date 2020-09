Game of Thrones : d'après George R.R. Martin, une scène de viol n'était pas censée exister

Les polémiques de Game of Thrones

Game of Thrones a peut-être été l'une des séries les plus cultes des années 2010, mais elle n'a pas échappé aux polémiques tout au long de sa diffusion. Entre l'objectivation des héroïnes, une violence pas toujours nécessaire ou des personnages masculins mieux traités que leurs homologues féminins dans les intrigues, la fiction d'HBO a régulièrement fait grincer quelques dents. Mais la critique qui est le plus souvent revenue durant ces 8 saisons concernait la désagréable fascination des auteurs pour le viol.

Que ce soit Sansa, Daenerys, Cersei, Theon, Brienne, Vère... nombreux sont les personnages à avoir été violés ou été victimes de tentatives de viol à l'écran. Un sujet lourd qui a frustré de nombreux fans et qui a surpris George R.R. Martin, l'auteur des romans dont était adaptée la série.

Une scène de viol mystérieusement ajoutée

A l'occasion d'un entretien accordé à EW, l'écrivain a en effet confessé que ce sont les créateurs de Game of Thrones qui ont parfois pris la décision d'ajouter de telles séquences choquantes. Ainsi, alors que tout le monde se souvient de la scène où Drogo viole Daenerys lors de leur nuit de noce, George R.R. Martin a rappelé que cette scène n'existait pas dans son livre, ni dans la toute première version du pilot qui n'a jamais été diffusé sur HBO.

"Dans la version d'Emilia Clarke, c'est un viol. Mais ça n'est pas le cas dans mon roman, et ça n'était pas le cas dans la scène que nous avions filmée avec Tamzin Merchant [l'actrice qui avait initialement été choisie pour incarner Daenerys avant d'être remplacée, ndlr]. C'était un moment de séduction" a déclaré l'auteur.

Selon lui, les créateurs de la série sont tout simplement passés à côté de la relation qui se mettait en place entre les deux personnages, "Dany et Drogo n'ont pas le même langage. Elle est un peu apeurée, mais dans le même temps un peu excitée. Et Drogo est nettement plus prévenant. Les seuls mots qu'il connait sont 'oui' ou 'non'. Et à la base, cette scène devait être fidèle à cette version".

George R.R. Martin n'a pas révélé pourquoi les créateurs ont changé de direction entre temps, mais ses propos ne devraient pas réconcilier les critiques avec les papas de Game of Thrones.