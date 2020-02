Game of Thrones : des fins alternatives tournées et bientôt dévoilées ? Maisie Williams répond

Des fins alternatives pour Game of Thrones ?

Cela fait plusieurs mois déjà qu'HBO a diffusé le dernier épisode de Game of Thrones, mais la fin de la série continue encore et toujours d'alimenter les discussions et de créer des débats. Or, comme l'a récemment annoncé la chaîne, il est hors de question de tourner une nouvelle version de la saison 8 afin de satisfaire le plus grand nombre. De même, on a pu le découvrir dans les bonus des coffrets Blu-ray/DVD de celle-ci, aucune fin alternative n'est disponible au visionnage afin de calmer cette frustration.

Une surprise quand on sait que d'autres séries avant elle - poke How I Met Your Mother par exemple, n'ont pas hésité à offrir un tel contenu aux fans ? Pas vraiment. Si Kristofer Hivju - l'interprète de Tormund, a récemment confié avoir participé au tournage d'une fin alternative, Maisie Williams a profité d'un entretien avec Metro pour affirmer le contraire.

Maisie Williams répond

Interrogée sur les nombreuses rumeurs de fins différentes qui auraient été tournées, notamment pour contrer les spoilers, l'inoubliable interprète d'Arya a déclaré : "On n'a pas tourné de fin alternative. (...) Je pense que les gens auraient aimé qu'on le fasse, mais ça n'a pas été le cas".

"Cela nous aurait coûté beaucoup trop d'argent et les agendas étaient serrés" a ensuite précisé l'actrice à ce sujet, avant d'ajouter avec humour qu'il fallait faire un choix côté budget, "On a dépensé tout l'argent dans les dragons !" Le point positif, c'est que les dragons étaient effectivement impressionnants cette saison. L'argent n'a donc pas été jeté par la fenêtre, ouf !