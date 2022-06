Freddy (Koh Lanta, La Légende) papa : il poste une première photo de son bébé et dévoile son prénom

Freddy (Koh Lanta, La Légende) papa, il dévoile une première photo de son fils

Alors que les fans attendent l'épreuve des poteaux et la finale de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) sur TF1, un ancien aventurier a annoncé sa paternité. Il s'agit de Freddy Boucher, que vous avez pu voir dans plusieurs saisons (Koh Lanta : Palau, Koh Lanta : Le Choc des Héros, Koh Lanta : La Revanche des Héros, Koh Lanta : la Nouvelle Édition et plus récemment Koh Lanta, La Légende ).

Sur son compte Instagram, Freddy qui avait été forcé d'abandonner Koh Lanta, La Légende à cause d'une blessure (son passage à l'infirmerie n'avait pas été diffusé à la télé), il a annoncé avec bonheur être devenu papa. "Trop d'amour aujourd'hui pour mon petit Noé ! Je suis le plus heureux des papas" a-t-il écrit en légende du post Insta. Et sur ce post, le père de famille a même dévoilé une première photo de son bébé, un fils prénommé Noé donc. Un magnifique enfant qu'il a eu avec sa compagne Morgane.