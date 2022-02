Franck Gastambide "surentraîné" face aux haters : "Je sais que je m'expose à des torrents de critiques"

Netflix continue à proposer des films originaux français à ses nombreux abonnés à travers le monde. Après Bronx, Comment je suis devenu super héros, 8 rue de l'humanité ou plus récemment Big Bug, c'est un nouveau thriller qui va scotcher les téléspectateurs. Franck Gastambide est la star de Sans répit, remake du film sud-coréenne Hard Day, dans lequel il incarne Thomas Blin. Policier mêlé à un trafic, il va vivre une descente aux enfers quand il percute un homme sur le bord d'une route et le tue. Un rôle très différent pour la star, vu récemment dans la saison 2 de Validé.

Franck Gastambide vs les haters

Franck Gastambide en est conscient, il est attendu au tournant avec la sortie de Sans répit. Et pas que d'ailleurs. Dans une interview donnée à GQ, l'acteur est revenu sur son rapport avec les critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Revenant sur ses films précédent, celui qui n'est pas encore prêt pour une saison 3 de Validé a expliqué : "L'humour est segmentant et je sais à quel point les films que j'ai faits sont cultes pour certains et des navets pour d'autres. Tant mieux ou tant pis, ce n'est pas très grave." a-t-il déclaré.

Moins "angoissé" face à la sortie de Sans répit, l'acteur de 43 ans explique aussi être habitué aux critiques et n'y fait plus attention aujourd'hui. "Je suis très à l'aise avec les critiques. Si on craint tout ça, il faut faire un autre métier. Personne n'échappe aux critiques et aux haters. Mais à partir du moment où tu as compris que cela n'a aucune conséquence..." a-t-il d'abord confié avant d'ajouter :"Je veux dire par là que quand que quand je m'attaque à faire Taxi sans Samy Naceri, je sais ce qui va se passer en termes des critiques."

Aujourd'hui, il n'est donc plus touché par les haters. "Je suis surentraîné. Quand je fais Taxi et Validé, je sais que je m'expose à des torrents de critiques. Cela n'a pas empêché que ce soit des gros succès. En fait, il y a une règle très simple : quand tu décides de faire ce métier, tu t'exposes à ce que l'on t'aime ou ne t'aime pas, même si tu n'as rien fait pour que l'on t'aime pas. C'est la vie. Il ne faut pas faire attention aux réseaux sociaux, sinon..." déclare-t-il.