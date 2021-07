Comment je suis devenu super-héros : "C'est génial que ce film existe en France" (interview)

"C'est la machinerie que tu as dans les Marvel." nous explique Pio Marmaï au sujet des effets spéciaux, enchanté par cette première expérience de blockbuster dans l'univers des super-héros avec Comment je suis devenu super-héros (disponible sur Netflix ).

"Je n'avais jamais lu un scénario pareil. Je ne pensais pas que l'on pouvait faire quelque chose comme ça en France un jour." poursuit-il. "C'est génial qu'un tel film existe en France".

Un Paris de super-héros

Dans Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal (Radiostars), Pio Marmaï incarne Moreau, un flic chargé d'une enquête sur une mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n'en ont pas. Face aux incidents qui se succèdent, il va demander de l'aide à Monté Carlo (Benoît Poelvoorde) et Callista (Leïla Bekhti), deux anciens justiciers. Mais le passé de Moreau va progressivement resurgir.

Généreux, ludique, spectaculaire quant il le faut et bien joué, Comment je suis devenu super-héros est une première en France. "C'était hyper culotté de faire ce film" confie Leïla Bekhti. "Même s'il y a des doutes au début à l'idée d'enfiler un costume moulant, on a choisi d'y croire et de faire confiance au réalisateur. On a vraiment bien fait".