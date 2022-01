Fire Force : la fin du manga en 2022, plus "que 2 chapitres à dessiner" pour Atsushi Ohkubo

La fin est proche pour Fire Force

C'est en septembre 2015 que Atsushi Ohkubo a débuté l'histoire de Fire Force dans le Weekly Shonen Magazine. Six ans et trente-deux tomes plus tard, les aventures de Shinra Kusakabe s'apprêtent à prendre fin. Après avoir révélé en octobre dernier que son manga (publié par Kana en France) était entré dans son arc final, l'auteur a récemment profité d'un stream pour cette fois-ci confirmer qu'il l'avait bientôt terminé.

Au détour de l'une de ses parties de jeu vidéo en ligne sur Dark Souls, Atsushi Ohkubo a en effet confessé qu'il ne lui restait désormais "plus que deux chapitres à dessiner". Une révélation choc pour les fans MAIS à prendre avec un petit peu de recul. Et pour cause, le mangaka l'a ensuite précisé, même si la fin est donc plus proche que jamais, celle-ci ne devrait pas être publiée d'ici deux semaines.

Combien de chapitres restants ?

Au contraire, il a tenu à le rappeler, il possède une certaine avance sur l'éditorialisation de Fire Force dans le WSM au Japon. Autrement dit, avant même la publication de ces deux ultimes chapitres, il y aura encore "quelques chapitres" inédits, qui ont déjà été préparés et validés, à découvrir dans les semaines à venir. Combien au total ? Difficile à dire avec précision, mais Atsushi Ohkubo a tout de même laissé entendre que cela devrait permettre à Fire Force de se conclure dans "environ deux nouveaux tomes".

Or, quand on sait que le tome 32 s'est arrêté au chapitre 286 et que Fire Force a récemment dévoilé son chapitre 297 au Japon, on comprend vite que le tome 33 est déjà complet. En conséquence, on peut logiquement estimer qu'il reste moins d'une dizaine de chapitres inédits à lire.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le monde du manga va de nouveau connaître un bouleversement cette année. Alors que l'on a déjà perdu Demon Slayer en 2020 et L'Attaque des Titans en 2021, 2022 s'annonce à son tour cruelle avec nous. Oui, en plus de Fire Force, ce sont également les mangas Dr Stone - qui approche de son climax selon Riichiro Inagaki, et My Hero Academia - qui est entré dans son arc final, qui pourraient prendre fin dans les mois à venir.