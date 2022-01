Dr Stone saison 3 : date de sortie, épisode spécial, fin de l'histoire... ce que l'on sait déjà

Dr Stone, la fin approche

Enfin, sachez que la saison 3 pourrait être l'avant-dernière de l'anime (tout dépendra de son rythme de production). La raison ? Alors que le mangaka avait déclaré en septembre 2021 que l'Arc 5 "Stone to Space" serait le dernier du manga, Riichiro Inagaki vient cette fois-ci de confirmer que son climax était désormais plus proche que jamais. Pour l'heure, on ne sait toujours pas combien de chapitres inédits sont encore à attendre, mais le compte à rebours est donc lancé. Une déception pour les fans quand on sait que son oeuvre est pourtant récente (Dr Stone a débuté le 6 mars 2017 dans le Weekly Shonen Jump) et possède un univers particulièrement vaste et riche.

Pour rappel : la saison 2 de l'anime s'est arrêté au chapitre 84, tandis que le manga (publié par Glénat en France) s'apprête à dévoiler son chapitre 225.