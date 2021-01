Fifty Shades, Titanic... Le top 10 des scènes de sexe au ciné que les gens veulent reproduire

Fifty Shades, Pretty Woman, Titanic... Top 10 de s scènes de sexe au ciné que les gens veulent reproduire

Pimenter sa vie sexuelle en regardant un bon film, c'est possible. Que ce soit dans la saga Fifty Shades of Grey, Titanic ou encore Pretty Woman et N'oublie jamais, le cinéma regorge de scènes aussi sexy que hot. La preuve avec ce Top 10 des séquences que les spectateurs aimeraient le plus reproduire dans la réalité !

Les meilleures scènes de sexe du cinéma Regarder des séries ou des films, c'est toujours l'occasion parfaite pour apprendre de nouvelles choses. Que ce soit comment s'habiller pour être enfin stylé (poke Gossip Girl, Peaky Blinders), quelles musiques écouter pour avoir une playlist incroyable (The OC, Pulp Fiction) ou bien encore où partir en vacances pour en prendre plein les yeux (Game of Thrones, Into the Wild, À bord du Darjeeling Limited). ça va te plaire Fifty Shades Darker : des scènes de sexe toujours aussi "pénibles" pour Dakota Johnson Fifty Shades Darker : Dakota Johnson parle des scènes de sexe avec Jamie Dornan Fifty Shades Darker : les rituels de Jamie Dornan et Dakota Johnson avant les scènes de sexe Mais ce n'est pas tout, regarder un film peut également être l'occasion de réveiller le petit côté coquin qui sommeille en chacun de nous. En effet, les réalisateurs n'hésitent jamais à donner vie à des scènes de sexe aussi romantiques qu'originales afin de faire monter la température entre les personnages, mais également auprès des spectateurs. Du cul(te) partout Oui, comme l'a découvert le site OnBuy à travers un sondage réalisé auprès de 3 680 personnes, le public ne reste jamais insensible quand les héros d'une histoire décident enfin de passer à l'acte et de faire des galipettes sous la couette. Au contraire, cela peut même lui donner quelques idées pour pimenter sa propre vie sentimentale et sexuelle. Aussi, les votants ont dans un premier temps été invités à choisir leurs 10 passages sexy préférés mis en scène à l'écran. Résultat ? Sans grande surprise, on y retrouve des séquences désormais classiques du 7ème Art, que ce soit la scène du piano dans Pretty Woman, la scène de la poterie dans Ghost ou encore la scène dans l'ascenseur dans Fifty Shades Darker. TOP 10 des scènes sexy dans les films préférées des spectateurs 1) La scène du piano de Pretty Woman (86%) 2) La scène de la voiture dans Titanic (83%) 3) Le baiser sous la pluie dans N'oublie jamais (81%) 4) La scène de poterie dans Ghost (79%) 5) La scène de bagarre dans Mr. and Mrs. Smith (75%) 6) Le passage à l'acte dans Sex Friends (74%) 7) La scène d'amour dans Dirty Dancing (72%) 8) La scène d'amour dans Cruel Intentions (70%) 9) La scène dans l'ascenseur dans Fifty Shades Darker (69%) 10) La scène du début dans Irréversible (67%)

Puis, ces mêmes votants ont ensuite dû voter pour les scènes qu'ils aimeraient reproduire dans la réalité. Au programme cette fois ? L'être humain ressent visiblement une profonde envie de faire l'amour sur des livres façon Reviens-moi lors du passage dans la bibliothèque, sur la banquette arrière d'une voiture en plein hiver comme dans Titanic ou encore de partir en camping avec pour mot d'ordre 'ce qu'il se passe sous la tente reste sous la tente' façon Brokeback Moutain. Là encore c'est du classique, mais ça reste efficace. TOP 10 des scènes sexy dans les films que les spectateurs veulent reproduire 1) La scène dans la bibliothèque dans Reviens-moi (82%) 2) Le baiser sous la pluie dans N'oublie jamais (80%) 3) La scène de la voiture dans Titanic (79%) 4) La scène de cunnilingus dans Blue Valentine (77%) 5) La scène d'amour dans Cruel Intentions (75%) 6) La scène dans l'ascenseur dans Fifty Shades Darker (74%) 7) La scène dans la tente de Brokeback Moutain (73%) 8) La scène dans le train de Risky Business (72%) 9) La scène du début dans Irréversible (71%) 10) La scène de la première nuit dans Call Me By Your Name (70%)

