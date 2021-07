Fesses XXL à la Kim Kardashian : une Française condamnée pour son trafic de gélules dangereuses

Eva Ducci lors d'une interview avec PRBK avait avoué regretter d'avoir fait refaire ses fesses. Une femme a été condamnée suite à un trafic gélules pour faire grossir les fesses comme Kim Kardashian, Kylie Jenner, Nicki Minaj, Milla Jasmine ou encore Maeva Ghennam

Kim Kardashian, Kylie Jenner, Nicki Minaj, Milla Jasmine, Maeva Ghennam... Leur point commun, en plus d'êtres belles, riches et célèbres, c'est la taille de leurs fesses XXL. Une vraie tendance depuis plusieurs années. Alors que certain(e)s font du sport pour obtenir un fessier galbé, d'autres comme de nombreuses influenceuses préfèrent la chirurgie esthétique. Et d'autres encore ont essayé des gélules pour grossir les fesses. Un trafic de pilules pour faire gonfler son fessier a d'ailleurs été démantelé, car ces gélules peuvent être un danger pour la santé. Celle qui avait lancé ce business a été condamnée et s'est exprimée.