Joselyn Cano : l'influenceuse est morte après une opération de chirurgie aux fesses

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Joselyn Cano était pourtant une véritable influenceuse à succès. Cette jeune américaine de 30 ans - qui vivait à Newport Beach (Californie, USA), était en effet suivie par près de 13 millions de personnes sur Instagram et connaissait également un petit buzz sur la célèbre plateforme OnlyFans.

Mannequin depuis l'âge de 17 ans, créatrice de mode depuis 2 ans (elle a créé sa marque de maillots de bain) mais également reine des réseaux sociaux sur lesquels elle postait régulièrement des photos de son incroyable physique et ses conseils fitness, Joselyn Cano était surnommée la "Kim Kardashian Mexicaine" par de nombreux médias. La raison ? Tout comme la star de télé-réalité, elle possédait un fessier impressionnant.

Une opération mortelle pour la Kim Kardashian Mexicaine

Malheureusement, comme on vient de l'apprendre, c'est justement son derrière qui serait la cause de sa mort ce lundi 7 décembre 2020. C'est en effet ce qu'a révélé Lira Mercer - une autre influenceuse à succès, qui a annoncé la nouvelle de sa disparition en déclarant : "Oh mon dieu, Joselyn Canon est morte en Colombie après une opération de chirurgie. C'est fou".

Une version qui n'a pas encore été officialisée par la famille de la jeune femme à ce jour, mais qui est néanmoins crédible. L'opération de chirurgie en question aurait consisté à un "lifting brésilien", une pratique qu'elle avait déjà effectuée par le passé. Et pour ceux qui n'y connaissent rien, le but est de donner du volume et d'élargir une paire de fesses en retirant de la graisse autour de certaines zones et en la transférant ailleurs.

Une opération de plus en plus courante, mais également dangereuse. Comme le révèle USA Today, de nombreux professionnels de la santé se sont déjà alarmés face à cette pratique. D'après une étude, là où cette opération serait potentiellement mortelle 1 fois sur 3000, ce taux pourrait en réalité être de 1 sur 500. En cause ? Il suffit qu'un peu de graisse soit accidentellement injecté dans une veine et entre en contact du sang pour créer des caillots indétectables mais aux conséquences dramatiques.

