Feliccia avoue avoir menti sur un placement de produit : "Je ne l'ai jamais testé"

La chroniqueuse Sabrina se moquait de Coralie Porrovecchio et de son placement de produit pour une crème volumatrice. Feliccia a alors réagi : "Peut-être qu'elle se dit que ça marche vraiment". "Ce placement, je ne vais pas mentir, je vais être honnête, je l'ai fait il y a 1 an et on m'a redemandé de faire ce placement, j'ai refusé parce qu'on devait vraiment montrer, appliquer la crème, etc" a expliqué Feliccia, "C'était juste pour le placement parce que je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si ça fait effet ou pas, c'est ça le problème".

Feliccia qui avait été accusée d'être métamorphosée par la chirurgie esthétique a donc reconnu n'avoir jamais testé / utilisé ce produit. Et pourtant, dans sa story, elle avait fait un placement de produit pour cette crème en assurant à ses abonné(e)s l'avoir essayée : "Vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour avoir de belles formes au niveau de la poitrine, au niveau des fessiers. Et c'est vrai que ça fait maintenant plus de 8 mois que j'ai testé cette marque".

L'influenceuse accusée de "publicité mensongère"

Un mensonge qui a été critiqué par le compte Instagram @vosstarsenrealite. Le compte accuse Feliccia de faire "de la publicité mensongère puisqu'elle dit clairement utiliser les produits depuis 8 mois alors qu'il n'en est rien". Ce serait donc "de la publicité de contrefaçons de manière régulière ou encore de la publicité pour la pratique illégale de la médecine".