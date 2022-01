Familles mortelles : la nouvelle émission de 6ter sur... des familles de croque-morts !

Suivre des familles, c'est à la mode. La preuve avec les succès de Mamans & Célèbres ou bien de Familles nombreuses, la vie en XXL sur les chaînes du groupe TF1. Du coup, le groupe M6 a décidé de dégainer un nouveau programme qui va en surprendre plus d'un.

Familles mortelles, la nouvelle émission de 6ter

A partir du 17 février, à 21h05, 6ter programme les premiers épisodes de Familles mortelles. Adaptée d'un programme de la BBC, cette émission présentée comme une série-documentaire raconte le quotidien pas tout à fait comme les autres de familles qui ont choisi un métier qui peut déconcerter : agent funéraire. A travers les profils différents de quatre familles qui ont accepté d'être filmées, la chaîne du groupe M6 va dévoiler les coulisses de ce métier pas si facile. Bon, sur le papier, ça ne respire pas la bonne humeur mais on imagine que l'émission ne devrait pas non plus faire dans le pathos.

>> NRJ 12 : une nouvelle émission de télé-réalité en projet ? Un mix entre Secret Story et Friends Trip évoqué <<

On connaît déjà les quatre familles que l'on retrouvera dans le programme : les Pechet dans l'Orne, les soeurs Vigo Habran en Moselle, la famille Day-Michel dans les Vosges et la famille Fontan dans les Hautes-Pyrénées. Les deux soeurs seront "nouvelles" dans le métier tandis qu'une famille va tenter d'organiser "son premier apéro de la mort" selon le résumé des épisodes. Tout un programme !

Si vous avez loupé l'info, M6 a aussi dévoilé la date de diffusion de Top Chef 2022.