NRJ 12 : une nouvelle émission de télé-réalité en projet ? Un mix entre Secret Story et Friends Trip évoqué

NRJ 12 à la recherche d'un succès

En juin 2021, NRJ 12 prenait une décision forte. Lassés de voir des émissions comme Les Anges ou Les Vacances des Anges se retrouver régulièrement au centre de nombreuses polémiques causées par les candidats (des histoires liées à du harcèlement ou de la drogue ont été dévoilées ces derniers mois), les patrons de la chaîne de la TNT décidaient de s'éloigner de la télé-réalité afin de se consacrer au monde de l'influence.

Malheureusement, si les concurrents de W9 et TFX croyaient fort au potentiel de Influences - une nouvelle série quotidienne qui nous plongeait dans l'univers et coulisses des stars des réseaux sociaux, la fiction a été un véritable échec avec 19 000 téléspectateurs en moyenne par épisode et, selon Le Parisien, des rediffusions matinales suivies par... 0 personne !

Le retour de la télé-réalité sur la chaîne ?

Un véritable coup dur pour les dirigeants de NRJ 12 qui comptaient sur la série pour renouveler son image et attirer un nouveau public, qui ne serait pas resté sans conséquences. A en croire les informations du compte insta Shayara, la chaîne - toujours en quête de rebond, pourrait finalement faire marche arrière afin de retrouver des couleurs côté audiences.

"NRJ 12 prépare une nouvelle télé-réalité, explique-t-il ainsi sur Instagram. Ils pensent à une télé-réalité d'aventure avec un changement de concept et de production." Pour l'heure, cette révélation est à prendre avec des pincettes, d'autant plus que peu de détails sont encore connus (et compréhensibles), mais la chaîne imaginerait un concept qui serait "un mix de Friends Trip & Secret Story" et qui offrirait un rôle aux spectateurs en "incitant le public à voter".

Ce projet ne serait encore qu'à l'étape de réflexion dans les bureaux de NRJ 12 et rien ne dit que cette émission verra réellement le jour dans les prochains mois. Malgré tout, le blogueur l'assure, "Ils veulent vraiment revenir dans le game de la télé-réalité", ce qui laisse entendre que d'autres programmes pourraient également être pensés à l'avenir.

Faire du neuf avec du vieux, les joies de la TNT...