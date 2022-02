Fabienne Carat (Plus belle la vie) : son départ de la série ? "Une question de vie ou de mort"

Cela fait désormais un an que Fabienne Carat a quitté les plateaux de Plus belle la vie. Et si la comédienne est la première à militer pour le sauvetage de la série, qui est actuellement menacée d'être annulée par France 3, elle a néanmoins rappelé qu'elle n'avait aucun regret à être partie.

"Je me sentais étouffée"

Invitée de l'émission Chez Jordan, l'inoubliable interprète de Samia a au contraire confessé que son départ avait été décidé pour le bien de sa propre santé. "Le jour où ça m'a pris, c'était très très fort. C'était presque du genre, 'si je ne pars pas, je meurs'", a-t-elle notamment admis. Plus loin, elle est même allée jusqu'à ajouter, "C'était une question de vie ou de mort. Je pense que je serais tombée malade si je n'avais pas arrêté".

Des propos forts ? Oui, mais qui reflètent pourtant parfaitement l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait à cette période, "Je me sentais étouffée. Ce n'était pas moi qui décidais, c'était mon corps. Mon corps était en train d'étouffer".

Un départ inévitable pour Fabienne Carat

On tient tout de même à vous rassurer, cela n'était aucunement lié à de quelconques tensions avec les producteurs ou équipes de tournage, "Il n'y avait pas de pression". Simplement, elle l'a assuré, elle sentait qu'elle était arrivée au bout de son aventure, "Le cycle était terminé pour moi. Je savais que c'était fini", et qu'elle n'avait donc plus rien à proposer de nouveau sur la fiction.

Enfin, pour ceux qui déplorent encore son absence causée par un départ brutal, sachez qu'elle avait pourtant fait son maximum pour lutter contre cette envie d'ailleurs. Selon ses propos, Fabienne Carat avait déjà repoussé cette idée de départ pendant plusieurs années, "Sur 15 ans, forcément, il y a eu des phases quelques années plus tôt où j'ai eu des doutes, notamment après Danse avec les stars." Malgré tout, elle s'était jusqu'alors toujours efforcée de prendre son temps et du recul pour ne pas agir trop rapidement et ne pas décevoir le public.

Bref, comme dirait le Dr Seuss : "Ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que c'est arrivé".