Eva Queen : "Je suis un peu deg de ne pas avoir eu mon bac" (Interview)

Deux ans après l'explosion de sa carrière, le succès est toujours au rendez-vous pour Eva Queen ! Elle a d'ailleurs fait un retour remarqué avec son deuxième album "Feed" porté par les sons Chelou et Lingo : "Le succès est énormément envié, encore plus qu'avant. Quand j'étais petite, je n'avais pas l'envie d'être connue. (...) Le succès a un prix, tu ne peux plus faire n'importe quoi, tu ne peux plus faire ta vie comme tout le monde. Il faut le comprendre", a notamment confié la chanteuse en interview avec PRBK.

"Je pousse mes copines à scruter leur mec"

Après avoir parlé de son opus "Feed", sa rencontre avec Lartiste ou encore sa soeur Jazz, Eva Queen a accepté de se prêter à notre jeu du Vrai ou Faux, l'occasion pour elle de dévoiler quelques de ses habitudes chelou : "Je fais des trucs chelou genre des interviews en chaussettes. Je dors chelou, je suis le genre de meuf qui laisse pendre sa main et son pied dans le vide. Je pousse mes copines à scruter leur mec jusqu'à trouver quelque chose. Ce sont des trucs chelou sombres, mais je sens toujours."

L'interprète de Mood, qui valide Wejdene, nous avoue ensuite ne pas avoir son bac : "Normalement, je devais avoir mon bac, j'étais en S, j'étais une bonne élève, mais la musique est arrivée et je n'ai pas dit non. De base, je faisais l'école à la maison sauf que c'était impossible. J'aurais pu, mais il fallait vraiment que je me donne à fond. Je suis un peu deg quand même de ne pas l'avoir eu parce que c'est un truc cool de dire 'j'ai mon bac'."

"Jazz ne chante pas bien, c'est une casserole"

Eva Queen se verrait-elle collaborer avec Jazz après son morceau dédié à sa grande soeur ? "Je n'ai pas de projet feat avec ma soeur, mais pourquoi pas un jour ? Elle ne chante pas bien, c'est une casserole, mais franchement, elle a le grain de voix de la famille, qu'on a avec ma mère, mais ce n'est pas trop ça", nous répond-elle.

L'artiste nous a aussi confié : "On m'a déjà proposé plein de fois de faire la télé-réalité, mais ce n'est pas mon domaine. C'était il y a longtemps, quand je n'étais pas du tout chanteuse. On m'a proposé un truc avec des prétendants. Je ne l'ai pas fait parce que c'est mas phobie. Le seul truc dans lequel j'apparais, c'est la JLC Family. C'est ma famille et puis c'est tout."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer Purebreak.com