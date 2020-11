Eurovision : la France (enfin) gagnante avec Valentina dans l'édition Junior

Chaque année c'est la même chose lors du concours de l'Eurovision : les Français galèrent à se hisser dans le top 10 et finissent plus souvent vers le bas du classement que vers le haut. En 2016, Amir avait un peu redoré les couleurs avec; son titre J'ai cherché, arrivé 6e du classement final. 43 ans après la dernière victoire française (celle de Marie Myriam avec L'Oiseau et l'Enfant), c'est dans la catégorie junior que la France brille.

Valentina, 11 ans, remporte l'Eurovision Junior 2020

A seulement 11 ans, Valentina vient de remporter l'Eurovision Junior 2020 ! La jeune chanteuse qui avait participé à The Voice Kids alors qu'elle n'avait que 7 ans (les jurés ne s'étaient même pas retournés sur sa prestation) a gagné le concours diffusé sur France 2 ce dimanche 29 novembre. Elle a remporté au total 200 points et s'est placée largement en tête devant le Kazakhstan (152 points) et l'Espagne (133 points).

C'est la première fois que la France remporte l'Eurovision Junior, concours qui existe depuis 2004. Pour cette édition spéciale en raison de la Covid-19, chaque participant a chanté depuis son pays afin de limiter les déplacements. Une solution qui n'avait pas été adoptée en mai, lors de l'Eurovision 2020 où Tom Leeb était censé représenter la France. Le concours avait été annulé. Découvrez ci-dessous J'imagine, la chanson qui a permis à Valentina de remporter le concours :