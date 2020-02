Eurovision 2020 : Tom Leeb dévoile The Best in Me, la chanson qui va représenter la France

Il faut dire qu'elle est signée par des personnalités qui s'y connaissent : elle est à l'origine écrite par Thomas G:son et Peter Boström qui ont composé Euphoria, titre de Loreen qui a remporté l'Eurovision en 2012 ainsi que par John Lundvik qui, de son côté, a écrit et interprété Too Late for Love, et est arrivé en cinquième position en 2019. Quant aux paroles en français ? Elles ont été écrites par Tom Leeb en collaboration avec Amir, a confié le chanteur à nos confrères de Purecharts. Au sujet de The Best in Me, Tom Leeb a expliqué : "J'ai eu des frissons la première fois où j'ai écouté la maquette, qui était tout en anglais. (...) . J'ai tout de suite aimé la chanson, la base c'est ça. Et j'ai eu envie de la chanter."

Rendez-vous le 16 mai prochain pour savoir si The Best in Me arrivera à faire mieux que Roi, arrivée en 16ème position l'an dernier et si Tom Leeb succédera à Duncan Laurence, grand gagnant de l'édition 2019 avec le titre Arcade.