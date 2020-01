Eurovision 2020 : après Bilal Hassani, c'est Tom Leeb qui devrait représenter la France

Tom Leeb sera-t-il candidat à l'Eurovision 2020 ?

Si l'an dernier c'est Bilal Hassani qui a représenté la France au concours de l'Eurovision 2019 (et a fini 16ème au classement), cette année, c'est un artiste pas si inconnu que ça qui pourrait lui succéder. Ce vendredi 10 janvier 2020, Le Parisien a en effet révélé que Tom Leeb, le fils du célèbre humoriste Michel Leeb devrait concourir pour l'Hexagone à l'Eurovision 2020. Il pourrait ainsi chanter lors de la finale qui se déroulera le 16 mai prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Mais qui aurait choisi Tom Leeb pour incarner le candidat français à l'Eurovision 2020 ? Cette année, ce n'est pas grâce aux votes du public qu'il a été élu, c'est France Télévisions qui l'aurait désigné. A noter que pour l'instant, la rumeur n'a pas encore été confirmée par la chaîne.

Il est chanteur mais aussi acteur et humoriste

En dehors d'être le fils de Michel Leeb, qui est vraiment Tom Leeb ? Il est un artiste touche-à-tout. Non seulement il a sorti son premier album "Recollection" en septembre 2019 (signé chez Roy Music), mais il est aussi acteur. Le comédien a notamment joué dans des séries françaises comme Sous le soleil de Saint-Tropez et Sections de recherches (toutes deux diffusées sur TF1), mais aussi dans le film Edmond aux côtés de Thomas Soliveres, Mathilde Seigner ou encore Clémentine Célarié. Sans oublier qu'il suit également les traces de son père. Avec son ami Kevin Levy, i la créé le duo comique Kevin et Tom.