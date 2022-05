Eurovision 2022 : les gagnants ukrainiens repartent à la guerre, au lendemain de leur victoire

Si la France n'a pas brillé à l'Eurovision 2022 avec Alvan & Ahez qui a terminé avant-dernier du concours, l'Europe a été ému par la prestation des ukrainiens de Kalush Orchestra. Quatrième du vote des jurys, l'Ukraine a remporté (très) haut la main le vote du public avec 439 points, un record historique. Les 631 points remportés au total les ont sacrés gagnants du concours de l'Eurovision 2022 devant le Royaume Uni (466 points) et l'Espagne (459 points).

Les membres de Kalush Orchestra pas privilégiés

Mais après cette victoire qu'ils ont certainement célébrée, les membres du groupe sont déjà de retour au front. En effet, les cinq chanteurs et musiciens ne sont pas privilégiés et ont rejoint leur pays. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout homme âgé de 18 à 60 ans doit servir dans l'armée pour combattre. Les membres de Kalush Orchestra ont reçu une autorisation spéciale pour quitter le pays afin de participer à l'Eurovision et ont quitté leurs proches dès ce dimanche 15 mai 2022, au lendemain de leur victoire. Sur Instagram, le rappeur Oleh Psiuk, qui est un proche du Président Volodymyr Zelenski, a partagé son chemin du retour avec ses abonnés.