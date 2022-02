Volodymyr Zelensky : de DALS à Paddington, le parcours atypique (et improbable) du président ukrainien

Chaque jour, il est sur le front, dans des messages vidéos ou bien directement dans les rues. Depuis le jeudi 24 février 2022, premier jour de l'invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky défend son pays, coûte que coûte. Il aurait même refusé d'être évacué par les Etats-Unis, préférant rester à Kiev pour lutter auprès des siens.

A 43 ans, Volodymyr Zelensky n'est pas un Président tout à fait comme les autres. Si on n'est pas forcément bien placé pour évoquer son bilan politique, son parcours fou et improbable a de quoi surprendre. Élu plus jeune Président de l'histoire de l'Ukraine en 2019, petit-fils d'un ancien soldat dont la famille a été tuée durant l'Holocauste lors de la Seconde Guerre mondiale, Volodymyr Zelensky n'était pas vraiment destiné à devenir Président mais s'impose pourtant en pleine crise diplomatique.

Chanteur, humoriste... et gagnant de Danse avec les stars !

Contrairement à la plupart des politiques, Volodymyr Zelensky n'a pas gravi les échelons à coups d'élections. C'est à l'âge de 17 ans qu'il se fait connaître dans KVN, une émission de compétition entre humoristes, diffusée à la télévision russe. Une émission qui le fait connaître et lui permet de monter sa propre société de production.

En 2006, c'est dans la première saison de Tantsi z zirkamy, la version ukrainienne de Danse avec les stars, qu'il se fait plus largement connaître. Il remporte le concours de danse puis les succès s'enchaînent : il joue ensuite au cinéma, notamment dans des comédies romantiques comme Love in the Big City ou 8 First Date qui auront chacun des suites. En 2014, il prête sa voix à l'ours Paddington dans le film animé du même nom et sa suite. Il enchaîne aussi les parodies et l'une d'elles à voir ci-dessous est assez improbable.