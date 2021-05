Eurovision 2021 : le groupe Maneskin réagit (encore) à la polémique après le test de drogue négatif

Alors que la France est arrivée à la deuxième place avec Barbara Pravi à l'Eurovision 2021, l'Italie a remporté le concours avec le groupe Maneskin et son morceau Zitti e buoni. Une belle victoire entachée par un scandale lancé suite à la diffusion d'une vidéo sur laquelle Damiano David émet un mouvement de tête suspect comme s'il prenait de la cocaïne. Le chanteur a donc rapidement été soupçonné de consommer de la drogue : "Thomas a cassé un verre. Je ne prends pas de drogue. Ne dites pas ça", a-t-il réagi en conférence de presse.

"On savait que c'était des conneries"

Les membres de Maneskin ont alors dû passer un test de dépistage dont le résultat s'est avéré négatif. Des experts de la consommation et du dépistage se montrent perplexes face à ce verdict car pour eux "un test réalisé plus de 24 heures après la prise de ce puissant stupéfiant a toutes les chances d'être négatif". Malgré leurs suspicions, le groupe continue de démentir les accusations : "Pour nous, ce n'était pas vraiment un problème. On savait que c'était des conneries. Nous n'avons jamais fait et nous ne ferons jamais une telle chose à la télévision devant 180 millions de téléspectateurs", explique-t-il en interview avec le magazine NME.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi et Ethan Torchio ajoutent : "Nous n'avons jamais pris de cocaïne ou d'autres drogues et nous avons immédiatement dit : 'Testez-nous parce que nous n'avons rien à cacher et nous ne voulons pas que les gens disent de choses stupides sur nous ou notre musique'." Et dire que toute cette histoire est en réalité partie d'un verre cassé dans un moment de joie...