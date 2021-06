Euro 2020 - les Bleus privés de sexe pour le bien de tous : "C'est dur pour tout le monde"

Après un match nul (2-2) contre le Portugal, les Bleus passent aux choses sérieuses... dans la compétition. Alors que l'équipe menée par Cristiano Ronaldo a été éliminée face à la Belgique, la France affronte la Suisse lors des 8e de finale de l'Euro 2020 ce lundi 28 juin 2021. Les Bleus auraient dû avoir le droit de retrouver leurs compagnes (faites notre quiz pour savoir si vous connaissez bien les femmes des Bleus) entre les matchs de poule et la 8e de finale mais ça n'a pas été le cas cette année.

Les Bleus isolés pour lutter contre la Covid-19

Cet Euro 2020 est particulier. Parce qu'il a été décalé à 2021 mais pas que : à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les restrictions sont nombreuses pour éviter toute contamination qui pourrait mettre en péril l'équipe si des joueurs devaient être cas contact ou pire, contaminés. Les Bleus doivent absolument respecter le protocole mis en place et sont isolés dans une vraie bulle sanitaire depuis le début de la préparation : ils n'ont pas le droit de voir leurs proches et encore moins de les serrer dans leurs bras. Exit donc toute relation intime pendant la compet'. Une chose pas si facile à vivre si on en croit Antoine Griezmann, marié et père de 3 enfants, qui a confié au Parisien : "On ne peut toucher personne, même nos familles. C'est comme ça pour cet Euro. C'est dur pour tout le monde, les joueurs et le staff. Mais il faut l'accepter."

Dans le monde d'avant, les joueurs de l'équipe de France pouvaient retrouver leurs proches à deux reprises : après la phase de préparation et après le 3e match de poules. Les compagnes étaient alors autorisées à passer une nuit en compagnie des joueurs. Actuellement, les joueurs peuvent voir leurs proches uniquement depuis le terrain alors que leurs familles sont dans les tribunes, après les matchs.

"Il ne leur reste plus que la méthode manuelle"

Toujours dans Le Parisien, un "habitué de la maison Bleue" témoigne et indique que l'abstinence pourrait bien avoir des conséquences. "Je ne dirais pas que cela crée de la tension mais c'est un sujet. N'avoir aucun contact tendre, ne pas pouvoir embrasser ceux qu'on aime, c'est difficile. Ce sont des gaillards de 25 ans dans la force de l'âge. Mais avec le protocole il ne leur reste plus que la méthode manuelle" a-t-il lâché.

"Cela peut être gênant pour certains, tout dépend du tempérament des joueurs mais ça ne passe pas au premier plan lors d'une compétition internationale (...) Le lien entre les performances et la sexualité des sportifs de haut niveau fait l'objet de multiples théories mais il n'y a rien d'établi. Il existe des légendes ou des a priori sur le fait d'avoir des relations ou pas à l'approche d'un match. Mais il n'y a aucune justification scientifique réelle." précise de son côté Jean-Pierre Paclet, ancien médecin de l'équipe de France.