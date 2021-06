Portugal - France (Euro 2020) : penaltys à gogo, Benzema is back... le best-of du match en memes

C'est un début d'Euro 2020 un peu fou qu'a vécu l'équipe de France de football depuis le lancement de la compétition il y a un peu plus d'une semaine. Après une victoire contre l'Allemagne et un match nul contre la Hongrie, les Bleus étaient déjà qualifiés avant même de jouer contre le Portugal. Et encore heureux car la rencontre qui opposait Karim Benzema à Cristiano Ronaldo a été assez compliquée... et s'est soldée sur un match nul (2-2).

Résultat ? Dans le groupe F, la France arrive 1ere, suivie de l'Allemagne en 2e position et du Portugal en 3e place. La Hongrie est donc éliminée de la compétition. Retour sur une soirée compliquée qui nous a fait vibrer.

Hugo Lloris se prend pour un boxeur

En voulant récupérer le ballon, notre capitaine Hugo Lloris a confondu la boxe et le foot et donné un coup au visage de Danilo Pereira. Efficace mais pas autorisé. Et un but pour le Portugal sur penalty tiré par Ronaldo.