Antoine Griezmann papa pour la 3ème fois : l'incroyable coïncidence qui lie tous ses enfants

Antoine Griezmann papa pour la 3ème fois, l'improbable coïncidence qui lie ses enfants

Antoine Griezmann est de nouveau papa. Le joueur du FC Barcelone l'a annoncé sur Instagram et Twitter, sa femme Erika a donné naissance à leur troisième enfant ce jeudi 8 avril 2021. Et si on connaît déjà le sexe du bébé et le prénom, c'est surtout la date de cette naissance qui a de quoi étonner.

Antoine Griezmann papa pour la 3ème fois Avant de tenter de remporter l'Euro de football 2021 avec l'Equipe de France cet été, Antoine Griezmann vient d'accomplir un exploit improbable qui pourrait potentiellement lui valoir une place dans le livre des records. Le joueur du FC Barcelone vient de l'annoncer, lui et Erika Choperena, sa femme, sont devenus parents pour la troisième fois ce jeudi 8 avril 2021 à 10h24. On connaît le sexe et le prénom : il s'agit d'une petite fille prénommée Alba. Rien d'exceptionnel, il n'est pas le premier footballeur à devenir papa ? Oui, mais il y a un twist : le 8 avril est une date très spéciale pour la famille Griezmann. La raison ? C'est ce jour-là qu'est née Mia en 2016 mais aussi Amaro en 2019, les deux autres enfants du couple.

Alba Griezmann 8 avril 2021 10h24. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021

3 enfants, 1 date Vous avez bien lu, les trois progénitures d'Antoine Griezmann sont toutes nées un 8 avril. Une coïncidence ? Quand on connait le caractère amuseur du joueur, il n'est pas idiot de penser qu'il avait au contraire prévu le coup à l'avance. De là à dire que le Français est un génie qui a trouvé la solution ultime pour ne plus oublier/mélanger les anniversaires, il n'y a donc qu'un pas que l'on est prêt à franchir ! Que le Real Madrid, futur adversaire du FC Barcelone ce samedi 10 avril 2021 en Liga, se prépare, Antoine Griezmann va clairement tout faire pour marquer un but afin de célébrer à sa façon cette nouvelle naissance.