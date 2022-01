Euphoria saison 2 : Sydney Sweeney (Cassie) a fait supprimer des scènes topless

A 24 ans, Sydney Sweeney est une des actrices qui monte à Hollywood. Vue au cinéma dans Once Upon a Time in Hollywood et à la télévision dans Everything Sucks, The Handmaid's Tale, Sharp Objects, The White Lotus et Euphoria, l'actrice enchaîne les rôles. Dans une nouvelle interview, elle évoque la nudité et l'hypocrisie d'Hollywood face aux actrices.

Sydney Sweeney a fait supprimer des scènes topless d'Euphoria

Pour la saison 2 d'Euphoria, Sydney Sweeney a tourné de nouvelles scènes sexy dont l'une où elle se retrouvait face à un homme complètement exposé en full frontal, ou encore des scènes intimes avec Jacob Elordi (Nate). Mais l'actrice le confie, elle est très à l'aise sur le tournage, grâce aux coordinateurs d'intimité. Mais pas seulement. Dans une interview donnée à The Independent, l'actrice a confié qu'elle avait pu évoquer avec le créateur Sam Levinson certaines scènes dénudées qu'elle ne jugeait pas utiles et qui ont ensuite été supprimées des scénarios. "Il y avait des moments où Cassie devait être topless et j'ai dit à Sam : 'Je ne pense pas vraiment que ce soit nécessaire'. Il m'a dit : 'D'accord, on n'en a pas besoin'" s'est-elle souvenue.

Une collaboration importante pour l'actrice qui ne ressent pas de pression de la part de l'équipe du show pour apparaître dénudée devant les caméras. "Je n'ai jamais ressenti que Sam m'a poussée ou essayait juste d'avoir une scène nue. Quand je ne voulais pas, il ne me forçait pas" explique l'actrice. Une expérience agréable qu'elle n'a pas toujours vécue dans sa carrière. "J'ai eu des expériences où je voulais rentrer chez moi et me laver car je me sentais dégoûtante. Je ne me sentais pas à l'aise avec les acteurs ou l'équipe et je ne pensais pas que mon personnage pourrait agir ainsi" confie-t-elle.

"Personne ne parle d'Euphoria car je me suis mise nue"

Très fière de sa participation à la série, Sydney Sweeney dénonce quand même l'hypocrisie de certains médias et professionnels. Selon elle, personne ou presque ne parle de sa performance dans Euphoria... à cause de ses scènes dénudées. "Personne n'en parle car je me suis mise nue. J'ai joué dans The White Lotus et soudainement, les critiques font attention à moi. Ils m'adorent. Ils disent : 'Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle va faire après ?' Et je me suis dit : 'Vous n'avez pas vu Euphoria ? Vous n'avez pas vu The Handmaid's Tale ?' C'est une chose qui me dérange depuis un moment. Quand un mec tourne une scène de sexe ou montre son corps, il gagne quand même des prix et reçoit des éloges. Mais quand c'est une fille, c'est complètement différent" a-t-elle déclaré.