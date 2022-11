Enola Holmes 2 : plus d'action et plus de féminisme, Millie Bobby Brown nous offre une suite encore mieux que le 1er film !

Pour beaucoup, elle est et reste Eleven de Stranger Things. Mais depuis qu'elle s'est fait connaître dans la série de Netflix, Millie Bobby Brown trace son chemin à coups de projets plus ou moins impactants. A seulement 16 ans, elle est devenue aussi productrice pour le film Enola Holmes dont elle tient le rôle principal. Un personnage vibrant et avec un brin de folie qui semblait fait pour elle... et ça se confirme dans la suite, désormais disponible sur Netflix.

Après avoir résolu sa première enquête et sauvé Tewkesbury (Louis Partridge), Enola voit les choses en grand et ouvre sa propre agence de détective. Mais être une femme dans ce business est loin d'être facile. Alors qu'elle doit mettre la clé sous la porte, elle reçoit la visite de Bessie, une jeune fille dont la soeur a disparu. Enola décide de mener l'enquête et va découvrir une machination bien plus grave et importante que prévue.

Enola Holmes 2, plus féministe et plus divertissant

Le premier volet d'Enola Holmes nous offrait une aventure remplie de surprises avec une héroïne vibrante. La suite est loin de nous décevoir. On ira même plus loin en disant que ce 2ème volet est encore plus réussi que le premier ! Déjà par son intrigue féministe. Pour créer l'histoire du 2ème film, les scénaristes se sont basés sur une vraie jeune femme qui s'est battue pour le droit des travailleuses. On n'en dira pas plus pour ne pas spoiler, mais cette intrigue met encore plus en avant les femmes et les combats de l'époque pour plus de liberté et on ne peut que valider.

Enola Holmes continue aussi de nous divertir et cette suite à 100 à l'heure contient de nombreux rebondissements. C'est simple, on ne s'est pas ennuyé malgré la durée du film (2h10 quand même). Sans oublier que le film est encore plus axé sur l'action, sans délaisser pour autant le côté plus cérébral du personnage.

Encore une fois, Millie Bobby Brown brille dans le rôle d'Enola Holmes et offre une prestation survoltée et plus adulte. Si elle est toujours épaulée par Henry Cavill dans le rôle de Sherlock et Louis Patridge dans celui de Tewkesbury, l'actrice reste au coeur de l'action et de l'histoire et personne ne lui fait de l'ombre. On n'en attendait pas moins pour l'actrice qui prouve (encore une fois) qu'elle a une belle carrière devant elle !