Enola Holmes : pourquoi Enola et Tewkesbury ne se sont pas embrassés dans le film

En plus de Stranger Things dont le tournage de la saison 4 vient de reprendre, Millie Bobby Brown nous a étonné une nouvelle fois avec Enola Holmes dont elle est l'actrice principale mais aussi l'une des productrices. Face à Henry Cavill et Sam Claflin, elle incarne la soeur de Sherlock Holmes, elle aussi plutôt douée pour les enquêtes. Un deuxième film n'est pas encore officiellement annoncé mais l'actrice est déjà prête. Une suite qui pourrait évidemment approfondir la relation entre Enola et Tewkesbury joué par Louis Partridge.

Voici pourquoi il n'y a pas eu de bisou entre Enola et Tewkesbury

Dans le film dispo sur Netflix, Enola va aider Tewkesbury qui s'est enfui de chez lui et est recherché par un tueur (c'est en fait sa grand-mère qui voulait le faire tuer). A la fin du film, le jeune homme s'apprêtait à voter et voyait une dernière fois Enola qui décidait de le laisser à son rôle de Lord. Une scène qui a ému les internautes, bien que certains auraient aimé un rapprochement entre les deux personnages. Interrogé par le site Girlfriend, Louis Partridge a expliqué qu'un bisou a bien été envisagé. "Il devait y avoir un bisou sur la joue quand ils sont aux grilles (...) Nous avons décidé sur le moment de ne pas le faire, de laisser les choses ouvertes et je pense que c'était un bon choix. C'est un peu ambiguë, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a entre eux" explique l'acteur.

Selon Louis Partridge, il n'y aurait d'ailleurs pas forcément de l'amour entre les deux héros du film. "Je pense que c'est assez innocent. Ce n'est pas qu'une seule chose, il y a des éléments de romance bien sûr mais ils s'entendent aussi très bien. (...) Ils n'ont pas besoin de définir qui ils sont l'un pour l'autre, ils s'entendent bien et j'espère que les gens vont comprendre ça et ne pas se dire 'Oh mon dieu, ils sont amoureux'" ajoute l'acteur.