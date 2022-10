En tapant un selfie avec Kit Harington, ce joueur du PSG s'est tapé une honte internationale

L'heure de la retraite n'a pas encore sonné, mais si Olivier Giroud cherche déjà une idée de réorientation à la fin de sa carrière, il pourra toujours devenir prof de langues dans les vestiaires de différentes équipes de foot. Là où l'actuel joueur de l'AC Milan a récemment surpris les journalistes étrangers en alternant parfaitement l'anglais et l'italien au cours d'une conférence de presse, Hugo Ekitike - joueur du PSG, vient de son côté de profiter de son compte Instagram pour nous prouver qu'il était encore loin d'une telle maitrise.

Le fail d'Hugo Ekitike auprès de Kit Harington

Ce mardi 11 octobre 2022 était un jour particulier pour l'ancien attaquant de Reims. Non seulement il a pu profiter du match contre Benfica pour découvrir l'ambiance de la Ligue des Champions en direct du terrain, mais après la rencontre, il a également pu chiller avec l'une des plus grosses stars au monde : Kit Harington. L'inoubliable interprète de Jon Snow dans Game of Thrones - qui devrait bientôt reprendre son rôle dans un spin-off, était en effet présent dans les tribunes du Parc des Princes et en a donc profité pour récupérer le maillot de Sergio Ramos et prendre la pose auprès des différents coéquipiers de Lionel Messi.

Une photo à laquelle Hugo Ekitike a bien évidemment eu le droit, ce qu'il s'est empressé de partager sur ses réseaux sociaux. Le problème ? Alors que le joueur du PSG souhaitait rendre hommage au héros de Kit Harington en accompagnant le cliché de l'une de ses répliques les plus cultes dans la série d'HBO, il s'est en réalité totalement planté avec la pire traduction possible. Là où dans l'épisode 3 de la saison 6, le Stark balance à l'écran (en VO) : "My watch is ended" - que l'on peut traduire par "Ma garde prend fin", Hugo Ekitike (probablement aidé de Google Traduction) a finalement écrit... "Ma montre est terminée".

Les internautes se moquent de cette traduction improbable

Une nouvelle VF aussi improbable que ridicule qui s'explique par le manque de contexte pour Google Trad au moment de bosser à la place d'Ekitike, qui n'est pas passée inaperçue. Si le footballeur, conscient de sa boulette, n'a pas tardé à supprimer son post, les internautes sont désormais en train d'enchaîner les blagues à ce sujet.

"Il reste meilleur en anglais qu'en football" peut-on désormais lire sur Twitter, tout comme, "A chaque fois qu'on entend parler de lui c'est jamais pour le football. Le début de carrière digne d'un bon influenceur à Dubai" ou encore, "De loin sa meilleure action depuis qu'il est à Paris. Archi drôle". Tacle par derrière, les deux pieds décollés ? Déso pas déso pour Hugo, mais en Angleterre, ça joue.