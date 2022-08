En famille fête ses 10 ans sur M6 : "Il y a encore plus de rigolades", les stars font le bilan !

Le 25 juin 2012, M6 lançait sa nouvelle série En famille. Eh oui, 10 ans déjà que la short com prend la place de Scènes de ménages durant l'été sur M6 et on ne s'en lasse pas. Cette année, les téléspectateurs ont d'abord pu découvrir un nouveau programme, Comme des gosses, mais les stars d'En famille nous avaient rassuré en nous dévoilant que la nouvelle saison débarquerait en août. L'heure est donc venue de découvrir les nouvelles aventures des Le Kervelec.

"On s'est dit qu'on allait tourner quelques mois"

10 ans après les débuts, les actrices avouent qu'elles n'avaient à l'origine pas du tout pensé que En famille durerait aussi longtemps. "On n'était pas du tout dans cette confiance là" avoue Charlie Bruneau au micro de PRBK. "On s'est dit qu'on allait tourner quelques mois et puis voilà, on fera autre chose" se souvient de son côté Marie Vincent. Avoir une saison 2 était donc déjà une belle surprise pour les stars de la série. "Je me souviens très bien de l'été de la diffusion où les producteurs nous ont appelé pour nous dire 'On continue' et on était hyper contents car on s'était éclatés. On était ravi mais on n'a jamais pensé, envisagé que ça durerait aussi longtemps." déclare l'interprète de Roxane.

Ce qui a changé depuis les débuts

Aujourd'hui, l'ambiance est toujours au beau fixe sur le tournage. Quand on leur demande ce qui a changé, les stars de En famille expliquent qu'il y a évidemment eu une évolution. "Il y a encore plus de rigolades !" s'amuse Marie Vincent tandis que Charlie Bruneau confie : "Il y a une intimité qui a évolué, on est vraiment très libres les uns avec les autres, plus que quand on a commencé".

Un sentiment partagé par Jeanne Savary alias Marjorie. "Le fait de travailler beaucoup avec les mêmes personnes, sur le même lieu, fait qu'on a de plus en plus confiance en soi dans le jeu. Au début, on était hyper tendus, on voulait bien faire. A la fin, je ne dirais pas qu'on s'en fout mais au contraire, on se détend, ça permet d'être plus libre en tant que comédien. (...) Il y a des moments où on craque complètement, c'est normal il faut lâcher la pression ! On est avec des gens qui ont beaucoup d'humour, j'ai des partenaires de jeu très drôles, c'est souvent qu'on a de gros fous rires. Mais c'est quand même beaucoup de concentration." confie-t-elle.

Propos recueillis par Aubéry Mallet.