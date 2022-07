En famille : les actrices nous dévoilent la date de diffusion et teasent ce qui nous attend (Interview)

Depuis 10 ans déjà, après Scènes de ménages, c'est normalement En famille qui prend le relai à 20h30 sur M6 pour les vacances d'été. Mais en 2022, il y a du changement : vous avez pu découvrir la série Comme des gosses au lieu de retrouver les Le Kervelec.

En famille revient bientôt

Si vous avez hâte de découvrir les nouveaux épisodes de En famille, bonne nouvelle : lors du Festival de télévision de Monte Carlo 2022, les actrices de la série nous ont dévoilé que la suite serait diffusée à partir du mois d'août sur M6. Encore un petit mois d'attente donc avant de retrouver nos personnages préférés qui seront toujours aussi en forme !

Ce qui attend Roxane, Brigitte et Marjorie dans la suite

Au micro de PRBK, Charlie Bruneau (Roxane), Marie Vincent (Brigitte) et Jeanne Savary (Marjorie) nous teasent la suite pour leurs personnages. Pour Roxane, l'amour sera toujours au programme avec Milo (Gérémy Crédeville) et elle va enfin être en paix avec le déménagement de son cousin. Brigitte, elle, va continuer ses péripéties avec son "love chalet" et ce n'est pas tout. "Elle trouve qu'elle a une voix magnifique, elle est toujours très sûre d'elle et donc elle décide de monter un podcast sur le c*l tant qu'à faire. Elle prend ses enfants comme cobayes mais elle considère que Roxane n'est pas douée ! (...) Elle a aussi un petit crush qui revient, un copain de Jacques" nous précise-t-elle.

Quant à Marjorie et Jean-Pierre (Oliver Mag) ? "Avec son mari, ils ont l'impression que ça y est, ils sont au dessus des autres, qu'ils ont tout compris (...) Ils se chopent un peu le melon mais ils sont complètement à côté de la plaque. Encore une fois !" tease Jeanne Savary.