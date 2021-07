En Famille : Charlie Bruneau (Roxane) prête à quitter la série cette année ? Elle se confie

Un nouveau copain pour Roxane

Ce lundi 5 juillet 2021, M6 a débuté la diffusion de la saison 10 de En Famille. De nouveaux épisodes très importants, puisqu'ils permettront notamment à Roxane de tourner la page de Kader en rencontrant un nouvel homme prénommé Milo, incarné cette fois-ci par Gérémy Crédeville. Le début d'une nouvelle aventure pour la membre des Le Kervelec, mais également pour Charlie Bruneau, son interprète.

Auprès de Télé-Loisirs, la comédienne a rappelé que "le binôme Kader/Roxane était vraiment hyper important dans En famille". Aussi, quand celui-ci "a été cassé" suite au départ de Tarek Boudali, "ça a été peu étrange" à vivre pour elle sur les plateaux. Et l'arrivée de Gérémy Crédeville a donc logiquement demandé un temps d'adaptation à tout le monde, "Mais comme dans la vie finalement. La complicité de Milo et Roxane, ce que ça va changer avec les autres membres de la famille, cette complicité va être emmenée par les auteurs. Après, c'est toujours compliqué pour un nouveau comédien d'arriver dans 'une famille' où tout le monde se connaît depuis si longtemps. Mais tout s'est très bien passé".

Une envie de départ pour Charlie Bruneau ?

En parlant du départ de Tarek Boudali, Charlie Bruneau a confessé l'avoir bien vécu à l'époque "car c'était pour de bonnes raisons, pour des raisons d'emploi du temps". Néanmoins, elle l'a également confié, elle en a tout de même souffert après plusieurs années de collaboration, "Ca m'a brisé le coeur car on avait tellement partagé de choses ensemble. C'était une vraie rupture même si on se donne régulièrement de nos nouvelles."

Toutefois, rassurez-vous, la nouvelle carrière de Tarek Boudali, qui enchaîne les succès au cinéma, ne la motive pas encore à en faire de même. Interrogée sur une possible envie de départ, Charlie Bruneau a au contraire assuré ne pas en ressentir le besoin à partir du moment où l'équipe créative a toujours suffisamment d'idées à exploiter.

"Ca dépendrait forcément du devenir de mon personnage. A chaque saison, on a une réunion avec tous les comédiens et tous les auteurs. On rencontre ainsi ceux qui vont travailler de manière récurrente, on évoque les grandes lignes, nos envies, leurs pistes de réflexion, les nôtres..." a notamment révélé l'actrice, qui a par la suite ajouté, "Et puis, ils nous connaissent de mieux en mieux. Ils voient plein de choses de nos vies et les intègrent dans les sketchs. Il y a une envie, un plaisir à être de plus en plus proche de nos personnage." On peut souffler, en cas de saison 11, la comédienne sera donc bien présente.