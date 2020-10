Emily in Paris saison 2 : Lucas Bravo (Gabriel) est prêt pour la suite !

Même si la plupart des internautes ont critiqué les nombreux clichés présents dans Emily in Paris, la série de Darren Star s'est rapidement glissée dans le top 10 de Netflix France : elle est d'ailleurs toujours dans le classement ! Du coup, on peut totalement envisager qu'elle soit renouvelée pour une saison 2 au vu de son succès et de la fin ouverte non ? Alors oui, mais pour le moment, Netflix n'a rien annoncé sur une potentielle suite d'Emily in Paris.

Lucas Bravo partant pour une saison 2 d'Emily in Paris ?

En tout cas, le créateur a déjà des idées pour la saison 2, qui pourrait bien être centrée sur le triangle amoureux entre Emily, Gabriel et Camille. Si pour le moment tout cela n'est qu'un mystérieux point d'interrogation, Lucas Bravo (Gabriel), lui, est déjà prêt pour la suite : "Si c'est envisageable, en vertu du monde dans lequel on vit en ce moment, ce serait un plaisir. La façon dont l'équipe américaine s'est mixée avec l'équipe française et d'avoir un tournage comme ça, qui a été aussi homogène, dans la bonne humeur, tout le monde était content, ça a été une joie. (...) J'y retournerai sans réfléchir", a confié l'acteur en interview avec Konbini.

"J'ai plein d'idées pour la suite"

De son côté, Darren Star a donné ses pistes pour la potentielle saison 2 d'Emily in Paris à Vanity Fair : "J'aimerais explorer d'autres personnages comme la patronne d'Emily jouée par Philippine Leroy-Beaulieu. Je pense qu'on a seulement gratté la surface de la personne qu'elle est (...) J'ai plein d'idées pour la suite des choses et je sais qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. (...) Pour une saison 2, nous avons pleins de routes que nous pourrions suivre."