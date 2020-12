Elite saison 4 : la série de Netflix pourrait durer... 20 ans

La saison 4 de Elite ne sera pas mise en ligne avant 2021 sur Netflix , mais on sait déjà que la suite de la série sera légèrement différente. Et pour cause, celle-ci se fera sans 5 de ses acteurs principaux, remplacés par des petits nouveaux. Une décision jugée frustrante par de nombreux fans qui auraient aimé poursuivre l'exploration de l'histoire de ces personnages, mais qui fait pourtant sens au regard de ce que veulent mettre en scène les créateurs.

Une saison 4 aussi puissante que les précédentes

En effet, à l'image de ce qu'a pu faire Skins par le passé, ou Skam France chez nous, un renouvellement régulier du casting permet tout simplement à la série de rester pertinente sur son sujet tout en continuant d'apporter de nouvelles choses à l'écran afin de pas lasser le public.

Interrogé sur cette ambition créative par Formula TV, Carlos Montero (co-créateur de Elite) a notamment rappelé, "Ce n'est pas une saison de transition, nous avançons avec la même intensité. C'est une saison avec beaucoup de personnalité où nous réussissons à obtenir un équilibre génial entre la force qu'apportent les nouveaux et la présence du casting original".

Une série faite pour durer dans le temps

Le papa de la série l'a ensuite confessé, ce n'est jamais évident à faire, "C'est un équilibre qui était difficile à trouver car la balance n'était pas toujours simple", mais le résultat n'en sera que plus satisfaisant à l'écran pour les fans, "C'est une saison qui est extrêmement puissante et qui montre bien qu'Elite est toujours aussi en forme / vivante".

Des propos qui devraient donc rassurer les fans, d'autant plus que Carlos Montero et son équipe ne semblent pas vouloir s'arrêter là. Selon lui, comme nous le prouvera cette saison 4, Elite possède un potentiel suffisamment large pour continuer à vivre à travers les générations futures, "Je veux pouvoir faire 20 saisons de Elite. Je veux prendre ma retraite avec cette série".

Une ambition intéressante qui pourrait néanmoins se heurter à la gestion de Netflix. On a encore pu le découvrir cette année, la plateforme n'est pas du genre à faire durer éternellement ses séries...