Skam France saison 7 : une première photo du tournage avec Lola (Flavie Delangle) dévoilée !

Quels anciens seront de retour dans la saison 7 de Skam France hormis Axel Auriant (Lucas) et Maxence Danet-Fauvel (Eliott) ? Pour le moment, la réponse reste encore floue, mais une chose est sûre, c'est qu'on les verra moins désormais puisque la jeune génération, Jo, Lola, Max, Maya et Sekou, a repris le flambeau dans la saison 6. On sait aussi que le réalisateur David Hourrègue a décidé de quitter la série de France tv.slash et de laisser sa place à Shirley Monsarrat.

C'est parti pour Skam France saison 7

L'aventure Skam France continue donc malgré tous ces changements et le reconfinement suite à la seconde vague de coronavirus. Pour le moment, on ne connaît pas encore l'identité du personnage choisi pour être à l'affiche de la saison 7, mais par contre, on peut vous annoncer une bonne nouvelle : le tournage de la suite a enfin commencé !

Pour preuve, une première photo a été dévoilée, sur le compte Instagram de Lola (Flavie Delangle), sur laquelle on peut y voir la petite soeur Daphné (Lula Cotton-Frapier) aux côtés de Jo (Louise Malek) et Max (Sohan Pague) dans la cour du lycée : "La réunification", est écrit en légende. La saison 8 de Skam va sûrement être tournée en même temps puisqu'ils ont pour habitude d'enregistrer deux saisons d'une traite.