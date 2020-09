Skam France saison 7 : Maxence Danet-Fauvel (Eliott) de retour ? "On ne m'a pas proposé" (Interview)

L'ancienne génération sera-t-elle entièrement remplacée par la nouvelle dans les saisons 7 et 8 de Skam France ? Rien n'est sûr pour le moment, mais tout laisse penser que la suite de la série, inspirée de la version norvégienne, sera complètement différente. Déjà, le réalisateur David Hourrègue, présent depuis la saison 1, laisse sa place à Shirley Monsarrat et Axel Auriant (Lucas), lui, a confirmé qu'il ne sera pas de retour : "il est temps de laisser les autres au centre de l'intrigue", a expliqué l'acteur à Télé 7 Jours.

Maxence Danet-Fauvel de retour dans Skam France ? "On ne m'a pas proposé"

Du coup, qu'en est-il de son complice dans Skam, Maxence Danet-Fauvel ? Eh bien, l'interprète d'Eliott n'a tout simplement pas été contacté pour les deux nouvelles saison du show : "On ne m'a pas proposé. Dans tous les cas, je n'ai pas eu mon mot à dire, mais ils ont peut-être senti que j'en n'avais plus envie. Et puis, il y a eu un switch de génération assez évident sur la saison 6. Après, je ne sais pas si les autres continuent. J'avoue qu'on a été complètement mis de côté, je ne sais pas trop ce qu'il en est", a-t-il avoué en interview avec PRBK.

Mais l'acteur de Grand Hôtel, sur TF1, aurait-il accepté de revenir dans la saisons 7 et 8, surtout qu'il avait une place importante auprès de Lola (Flavie Delangle) dans la saison 6 ? "Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu le luxe de me poser la question comme on m'a rien proposé", nous a répondu Maxence Danet-Fauvel.

Il se confie sur ses futurs projets

Le comédien nous a ensuite parlé de ses futurs projets : "J'ai eu un petit rôle dans le téléfilm Il ou elle cet été. Ça traitait de la transidentité. Là c'est un peu le fou, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je passe quelques castings et on verra où ça mène. J'espère retourner bientôt en tournage, ça me manque."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.