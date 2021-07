Elite : Arón Piper critique une intrigue centrée sur Ander et on le comprend

Dans Elite, Ander a un peu tout traversé. Enfin, surtout dans la saison 3 puisque le personnage découvrait qu'il était atteint d'un cancer. Comme par miracle, il finissait par s'en sortir et pouvait réintégrer Las Encinas une nouvelle fois pour retaper sa dernière année de lycée. Une intrigue qui se terminait un peu comme un cheveu sur la soupe selon l'acteur.

Cette intrigue sur Ander qui n'a pas satisfait Arón Piper

Interrogé par le site espagnol ecartelera, Arón Piper est revenu sur l'histoire courte consacrée à Ander et Omar. Un épisode que l'acteur a été heureux de tourner car il permettait de conclure l'intrigue sur la maladie d'Ander d'une façon plus satisfaisante, selon lui. "C'est vrai que la saison 3 ne s'est pas bien terminée à mon goût concernant la maladie d'Ander. Le résultat final n'était pas idéal" a confié l'acteur. Une chose qu'il comprend cependant : "C'est normal car c'est une série chorale et on ne peut pas conclure toutes les histoires comme on le voudrait nous les acteurs. Donc l'histoire courte est parfaite pour ça, pour clore le cycle." a ajouté l'acteur.

Arón Piper ne s'est cependant pas encore exprimé sur la fin de la saison 4 qui semblait indiquer qu'il ne serait pas de retour pour la saison 5 d'Elite. En effet, dans le dernier épisode, Ander et Guzman (Miguel Bernardeau ) partaient en voyage et faisait leurs adieux aux personnages. L'acteur a cependant de nombreux projets pour la suite.