Dr Harrow : une saison 4 en préparation ? Les créateurs répondent

Après les saisons 1 et 2 diffusées sur M6 pendant le confinement en 2020, Dr Harrow a fait son retour sur M6 pour une saison 3 mouvementée pour le médecin légiste joué par Ioan Gruffudd. Ce dernier a fait face au retour de son fils et les twists se sont enchaînés jusqu'au dernier épisode, diffusé ce samedi sur M6. Le final semblait donner une fin à l'histoire tout en laissant la porte ouverte à une suite, sans vrai cliffhanger.

Une saison 4 pas impossible (mais pas assurée non plus)

Si la saison 3 de Dr Harrow s'est terminée en avril dernier en Australie, la chaîne ABC qui la diffuse n'a pour l'instant pas annoncé le destin du show. On ne sait donc pas si la série est renouvelée pour une saison 4 ou bien annulée. Mais avant le lancement de la saison 3, les deux créateurs de Dr Harrow avaient évoqué une suite dans une interview donnée à la chaîne YouTube The Slop Slack. Évoquant une suite, Stephen M. Irwin expliquait que l'équipe avait envie de continuer. "On adore écrire pour ce personnage de Daniel Harrow et nous serions heureux de faire une saison 4. Nous y pensons. Il faudra attendre que les choses se mettent en place et que la situation sanitaire s'améliore." a-t-il d'abord expliqué (la saison 3 a dû être tournée en pleine crise sanitaire, ce qui a forcément été compliqué à gérer pour les équipes).

Mais le boss du show avoue aussi qu'une suite n'est pas encore assurée. "Mais en même temps, nous ne voulons pas trop tirer sur la corde. On a déjà 30 épisodes et nous avons des téléspectateurs géniaux. Il y a beaucoup de crimes qui pourraient être résolus si on en a la chance." a-t-il ajouté. Bref, c'est toujours flou.

L'autre projet de Ioan Gruffudd

Mais si vous êtes fans de Ioan Gruffudd, sachez que l'acteur qui a fait le bad buzz suite à l'annonce de son divorce a un nouveau projet : le Britannique sera prochainement au casting de la série The Reunion, adaptation du roman La Jeune Fille et la nuit de Guillaume Musso. La série suivra trois amis liés par un terrible secret : 25 ans plus tôt, ils ont caché le corps d'une jeune fille dans le mur du gymnase de leur école, mur qui est sur le point d'être détruit. La série en langue anglaise est actuellement en tournage dans le sud de la France. Ioan Gruffudd jouera la version adulte de Thomas, l'un des amis. Grégory Fitoussi est également annoncé au casting.