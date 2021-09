Dr Harrow saison 3 : 4 choses à savoir sur la suite de la série avec Ioan Gruffudd

Après les séries Forever et Liar : la nuit du mensonge, Ioan Gruffudd a retrouvé un rôle à la télévision. Depuis 2018, il incarne le docteur Daniel Harrow dans Dr Harrow, série australienne qui a débarqué en France en 2020. La saison 3, diffusée entre février et avril en Australie, arrive déjà sur M6. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Harrow débarquait sur une scène de crime et la victime portait sur elle un mot qui laissait penser qu'il s'agissait du fils du médecin légiste.

Une intrigue haletante

Cette saison 3 de Dr Harrow, composée de 10 épisodes, reprend exactement là où nous avait laissé la saison 2. Et les surprises vont être au programme puisque Harrow va tout de suite confirmer la possibilité qu'il ait un fils. Cette intrigue autour de cette mort mystérieuse durera tout au long de la saison avec pas mal de rebondissements en prévision et ce jusqu'à la toute dernière minute. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur le passé de Harrow et d'approfondir sa relation avec Bryan Nichols (Damien Garvey) qui va enquêter sur ce crime.

Un départ et une nouvelle boss

A la fin de la saison 2, Maxin (Robyn Malcolm) annonçait son départ du département médico-légal et elle ne sera pas de retour pour la saison 3. Harrow, Fairley (Darren Gilshenan) et les autres vont donc avoir une nouvelle patronne : Renae Warrington, jouée par Miriama Smith. Mais son arrivée pourrait bien avoir de graves conséquences sur le futur des personnages puisqu'elle a été engagée afin de faire des économies et donc potentiellement de se débarrasser de certains médecins légistes.