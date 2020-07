Doom Patrol saison 2 : bientôt un crossover avec Cyborg de Justice League ?

A l'occasion du gigantesque crossover Crisis on Infinite Earths mis en scène sur la CW cette saison, on a eu le droit à une incroyable surprise. Souvenez-vous, Barry Allen de The Flash version Grant Gustin rencontrait pour la première fois Barry Allen de Justice League version Ezra Miller. De quoi nous offrir une séquence mémorable et surtout, faire un lien inattendu entre le Arrowverse et le DCEU.

Deux Cyborg pour le prix d'un dans Doom Patrol ?

Une surprise qui fait encore beaucoup parler aujourd'hui, et qui a visiblement donné quelques idées à... Ray Fisher. Celui qui incarne Cyborg dans Justice League - qui aura prochainement le droit à un remontage signé Zack Snyder, a en effet ouvert la porte à une apparition dans la série Doom Patrol qui met en scène un autre Cyborg, cette fois-ci incarné par Jovian Wade.

"Un crossover ? Cela dépendra des circonstances. A mon sens, c'est la même chose que pour un potentiel film solo Cyborg. Je suis prêt à le faire si je sais ce que l'histoire va être à l'avance" a notamment révélé l'acteur lors du Comic Con virtuel organisé cette année. Ray Fisher l'a indiqué, il ne veut pas se contenter d'un cameo inutile en mode "Oh hey, comment ça va ? Cool, et toi ? Allez bye" uniquement filmé pour le buzz et qui "n'irait pas vraiment au fond des choses".

Un point de vue frustrant ? Au contraire, Ray Fisher est conscient de l'importance de ce personnage et de son histoire. Aussi, il veut tout faire pour lui rendre justice et ainsi offrir au public une rencontre à la fois sincère et marquante, "Si vous pouvez partager un moment avec ces deux gars - ces deux personnes qui ont perdu la moitié d'elles-mêmes, les faire se rencontrer et leur permettre de vivre un moment de complémentarité, ou quoi que ce soit d'autre, s'il est possible de réellement approfondir cette situation, alors vous pouvez compter sur moi".

Le message est passé, on croise les doigts pour que les scénaristes et DC l'entendent.