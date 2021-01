Doc (TF1) : l'histoire vraie qui a inspiré la série italienne

Si certaines séries médicales comme Grey's Anatomy ou Good Doctor sont fictives, ce n'est pas le cas de toutes. New Amsterdam est par exemple basée sur la vie d'un vrai médecin américain. C'est aussi le cas pour la série Doc, portée par Luca Argentero, dont les premiers épisodes sont diffusés ce mercredi sur TF1 dès 21h05.

Pierdante Piccioni, le vrai Andrea Fanti

Dans la série Doc, nous suivons le parcours d'Andrea Fanti (Luca Argentero) qui, après avoir reçu une balle dans la tête, a perdu les souvenirs accumulés sur les 12 années précédant le drame. L'histoire vraie dont s'inspire le show italien est un peu différente. En mai 2013, le docteur Pierdante Piccioni est victime d'un accident de la route près de Pavie, une ville de Lombardie, et est placé dans le coma. Quand il se réveille quelques heures plus tard, il explique être persuadé qu'il vient d'emmener son fils Tommaso, 8 ans, à l'école. Un souvenir qui remonte... à 2001. Ses médecins et ses proches comprennent alors que Pierdante a oublié tout ce qu'il s'est passé durant 12 ans.