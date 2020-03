DJ Snake remixe Cardi B et son "Coronavirus", la vidéo buzz

On s'occupe comme on peut pendant le confinement. Alors que leurs concerts ont été annulés, plusieurs artistes ont recours aux réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs fans. Alors que Jean-Louis Aubert leur a offert un concert en live, tout comme Chris Martin du groupe Coldplay, Christine and the Queens a elle aussi donné rendez-vous à ses fans en live tous les jours à 18h pour "tromper l'ennui".

Cardi B Coronavirus, le remix de DJ Snake qui cartonne

DJ Snake, lui, continue de mixer. Après Loco Contingo, Taki Taki, Leon On ou encore Turn Down For What, le DJ parisien qui a fêté son succès en concert à Paris La Défense Arena le 22 février dernier viendrait-il de dévoiler un nouveau tube intitulé Cardi B Coronavirus ? La semaine dernière, Cardi B apparaissait totalement paniquée dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, à cause du Coronavirus, qui "devient réel". Expliquant avoir fait du stock, la rappeuse envisageait même de fuir au Pôle Nord ou en Antarctique...