DJ Snake fête son succès avec 40.000 personnes à Paris La Défense Arena : une "revanche" pour le DJ

DJ Snake en folie devant 40.000 personnes à Paris La Défense Arena

C'est d'ailleurs en haut d'un Arc de Triomphe presque grandeur nature qu'il a débuté le show, devant 40.000 personnes en folie. Une salle qu'il se félicite d'avoir réussi à remplir sans avoir dû "faire le clown" à la télé, simplement grâce à un post Instagram. William Grigahcine de son vrai nom a alors enchaîné ses plus gros tubes, de Turn Down For What à Lean On, en passant par Magenta Riddim, Propaganda, Here comes the night, Turn Down for What, ou encore Enzo. Des titres rythmés par des visuels et des lumières qui en mettent plein la vue. Clairement, le DJ fait comme chez lui et s'éclate avec ses fans, à qui il propose de faire un mur de la mort impressionnant dans la fosse.